日本東京都今天新增確診病例將一舉超過5000例，再創單日歷史新高紀錄。防疫專家從東京都目前正發生爆炸性感染預測，兩週後的8月18日單日新增確診病例可能來到1萬909例。

日本放送協會（NHK）報導，相關人士透露，東京都今天新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例將超過5000例，再創疫情爆發以來單日新高。

防疫專家今天在東京都政府舉行的疫情監控會議中表示，「疫情正以前所未見的爆炸性感染肆虐」。專家說，住院患者及在自宅療養患者都快速增加，正壓迫到醫療量能，有必要啟動緊急因應體制。

東京都到昨天為止，7天平均單日新增確診病例約3443例，過去一個多月來快速成長近7倍。

如果接下來仍然維持這個速度增加的話，預料8月11日單日新增6129例、8月18日單日新增將來到1萬909例，專家強調，「有必要讓民眾明白，危機感已成現實狀態」。

另外，朝日新聞報導，日本政府為了擴大實施「防止蔓延等重點措施」，今天上午舉行基本因應方針分科委員會，不過，有專家建議，應將目前在東京都、大阪府等6都府縣發布的「緊急事態宣言」，擴大到日本全境。

上午的分科委員會已同意日本政府將重點措施擴大到福島、茨城、櫪木、群馬、靜岡、愛知、滋賀及熊本8縣。

分科委員會結束後，日本政府防疫對策分科委員會會長尾身茂受訪時說，目前正處於非常的危機狀況，有專家建議應將「緊急事態宣言」擴及全境。

尾身說，由於疫情並未趨緩，為了讓更多民眾都對疫情有同感，有專家認為應該擴大宣言到全境比較好。