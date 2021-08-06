人口約1000萬的美國加州洛杉磯郡上週COVID-19平均單日新增確診2800 例，洛杉磯郡長4日下令，郡政府11萬名雇員必須在9月底前接種疫苗。

洛杉磯郡政委員會主席索里士（Hilda Solis）4日晚間簽署一項行政命令，要求任職於郡政府各部門職員，除了健康或宗教因素，一律在10月1日之前提出疫苗施打的證明。

索里士聲明，郡政府以身作則，希望為郡內的雇主立下模範，進一步讓感染數字降下來。

加州6月解封，解除口罩、防疫距離等規定之後，感染力更強的Delta變種病毒入侵，儘管疫苗施打率高，仍然出現染疫人數大增的情形。上週COVID-19（2019 冠狀病毒疾病）平均單日新增2800例確診，為一個月前的6倍。

據洛杉磯郡衛生局統計，目前年滿16歲者至少施打一劑疫苗的比例為71.9%。

隨著染疫人數節節上升，政府單位正在提升防疫措施。包括7月中洛杉磯郡恢復口罩規定，要求民眾就算已經完整施打疫苗，進入室內一律要戴口罩。

洛杉磯市議會近日將討論一項提案，這項提案要求民眾進入餐廳、酒吧、賣場、健身房、電影院、體育館等室內空間都要出示疫苗接種證明。

加州公共衛生局今天下令，要求加州全部醫護人員在9月30日前完成疫苗接種，健康和宗教因素無法接種疫苗的醫護人員必須每週接受兩次篩檢。