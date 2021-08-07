市場評估美國7月就業數據和貨幣政策展望，美股今天漲跌互見，道瓊和標準普爾500指數創新高，那斯達克指數走弱。

道瓊工業指數終場上漲144.26點，或0.41%，收在35208.51點；標準普爾500指數上漲7.42點，或0.17%，收在4436.52點。

以科技股為主的那斯達克指數下跌59.36點，或0.40%，收在14835.76點。（譯者：徐睿承）1100807