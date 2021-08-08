9旬李姓老婦和女兒遭房客夥同友人洗劫財物，李婦遭綑綁窒息死亡，女兒獲救，高院更一審判3嫌無期徒刑、12年、11年徒刑，遭最高法院撤銷發回。高院更二審裁定3人延長羈押。

全案緣於，男子林昆鋒寄居李姓母女新北市新莊區家中10餘年，因缺錢花用且不滿常被懷疑偷錢，民國107年7月24日與友人張宥和、彭奕皓謀議，以餵食安眠藥後進行綑綁再行搜刮財物方式強盜李姓母女。

107年7月26日，林昆鋒讓李姓母女服下安眠藥，等李姓母女昏睡後，以手機聯絡張男、彭男入內，再以童軍繩綑綁固定李姓母女，並以毛巾、膠帶封住嘴巴，搜刮財物得手現金新台幣2萬2000元、提款卡、金戒指等財物。

張宥和犯案期間，因遭一度甦醒的李姓老婦辱罵而心生不悅，將綑綁李姓老婦頸部的童軍繩纏繞拉緊，並以膠帶纏繞，再以手摀住女方嘴巴，導致她因頸部、嘴巴遭外力壓迫，引起阻斷頸部血管而缺氧窒息死亡；老婦女兒經送醫治療倖免於死。

一審、二審均認定3嫌構成強盜殺人罪，判處無期徒刑，褫奪公權終身，案經上訴，三審最高法院撤銷發回，台灣高等法院更一審改判張宥和無期徒刑，另2人分別為12年、11年徒刑，經上訴，遭最高法院撤銷發回，現由高院更二審審理中。

更二審日前審酌張宥和、彭奕皓、林昆鋒犯罪嫌疑重大，涉及罪名為本刑5年以上的重罪，有逃亡之虞，若不羈押，明顯難以進行審判。

更二審合議庭指出，3人的羈押期間將於10日屆滿，經開庭訊問3人後，仍認定有繼續羈押必要，因此裁定自11日起，延長羈押2個月。（編輯：張雅淨）1100808