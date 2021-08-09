美國加州當局今天表示，北部的迪克西（Dixie）大火愈燒愈旺，已成加州史上規模第2大野火，據報有3人失蹤，數以千計人逃難。

截至今天，這場火已燒掉18萬7562公頃，比洛杉磯市面積還大。

迪克西大火在週末超越2018年的門多西諾複合大火（Mendocino Complex Fire），成為加州史上第2嚴重的野火。

2020年8月發生在加州北部海岸山脈（Coast Range ）的8月複合大火（August Complex Fire）燒掉近42萬公頃，是加州歷來最嚴重的野火。

加州歷史小鎮格林維爾（Greenville）居民庫格勒（Tami Kugler）在家園燒毀之前逃出來，她坐在避難中心的帳篷旁接受法新社訪問時說：「就像電影裡開車逃離戰區似的。」

「我住的那一帶都沒了，真的沒了。街坊裡那些我在乎並愛著的每個人，他們的家都沒了。」她還說，她沒有買相關保險。

加州州長紐松（Gavin Newsom）昨天視察燒成一片焦黑的格林維爾鎮，向消防員表達「深深謝意」。

紐松說，州政府必須投入更多資源去管理森林及預防野火。但他也表示，乾旱情況益發嚴重，炎熱氣溫也屢破紀錄，「我們必須坦率承認，這是氣候因素引發的野火」。

但路透社提到，火災原因還在調查中。太平洋瓦斯與電力公司（Pacific Gas & Electric）曾表示，可能有一棵樹倒在電線上，引發了大火。目前無人因這場野火而喪命。

加州森林防火廳（CalFire）官網數據顯示，迪克西野火到今天只控制住21%，和昨天一樣。大火昨天造成3名消防員受傷。據估計，這場自7月13日開始延燒的野火，可能要兩週才能撲滅。

已逾5000人投入撲滅迪克西大火的行動。

今年到7月底為止，加州燒毀的土地面積已達去年同期的2.5倍以上，而去年已是加州現代史上野火最嚴重的一年。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1100809