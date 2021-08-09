義大利警方今天表示，在北部大城米蘭附近的一個郵件處理中心查扣一封寄給教宗方濟各（Pope Francis）的信封，裡面裝有3枚手槍子彈。

義北小鎮佩斯基耶拉波羅美奧（Peschiera Borromeo）的郵政員工昨天深夜攔截到這個信封後，打電話通知警方。

義大利警方告訴路透社，查扣的信封是從法國寄出，收件者姓名地址寫上「教宗，梵蒂岡，聖伯多祿廣場（St Peter's Square）」。

教廷發言人對相關消息尚無立即評論。