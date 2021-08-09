義大利警方查扣寄給教宗信封 內含3枚子彈 22:002021/08/09 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 義大利警方查到藏有3顆子彈的信，署名是給教宗，警方擔心是威脅正立案調查。(圖/美聯社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 義大利警方今天表示，在北部大城米蘭附近的一個郵件處理中心查扣一封寄給教宗方濟各（Pope Francis）的信封，裡面裝有3枚手槍子彈。 義北小鎮佩斯基耶拉波羅美奧（Peschiera Borromeo）的郵政員工昨天深夜攔截到這個信封後，打電話通知警方。 義大利警方告訴路透社，查扣的信封是從法國寄出，收件者姓名地址寫上「教宗，梵蒂岡，聖伯多祿廣場（St Peter's Square）」。 教廷發言人對相關消息尚無立即評論。 #義大利 #信封 #教宗 #寄給 #子彈 也許您會感興趣 其他人正在看 國際熱門新聞 東奧》東奧花費近4300億史上最貴 美媒揭賺最大贏家 - 國際 東奧》東奧期間確診數暴衝3倍 國際奧會這些發言讓日本人超火 - 國際 俄在千島群島建軍事設施 恐成俄美對抗新前線 - 國際 東奧》為何這麼多奧運金牌得主要賣掉獎牌？悲慘原因曝光 - 國際 俄海軍年底將接收3艘核潛艦 其中之一搭載6具核魚雷最受矚目 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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