美國國防部今天表示，由於Delta變異株感染病例增加，將強制規定美軍必須在9月中前接種COVID-19疫苗。美國總統拜登力挺這項決定，稱打疫苗能讓美軍準備好在任何地點作戰。

法新社報導，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin ）在備忘錄中提到，即使現有的疫苗尚未獲得美國食品暨藥物管理局（FDA）全面核准，他仍將請求總統拜登約在5週內批准這項舉措。

不過，如果輝瑞（Pfizer）疫苗可在那之前獲得批准，五角大廈將更快發布這項命令。官員說，他們認為輝瑞疫苗能在9月初前獲得FDA全面核准。

由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗僅獲得緊急批准，美軍現在仍未強制軍人接種，除非拜登發布豁免令，否則強制軍人接種將面臨法律挑戰。

奧斯汀說，如果輝瑞或另一支疫苗未在9月中前獲得FDA全面批准，他將照樣發布命令並尋求拜登批准。

拜登發布聲明「強烈」支持這項決定。他說：「這些疫苗可以挽救性命。」

拜登說：「接種疫苗可讓我們的軍人保持健康、更妥善地保護他們的家人，並確保我們的部隊能準備在全球任何地點作戰。」

美國國防部發言人柯比（John Kirby）說，五角大廈預計將儲存數十萬計疫苗，每個軍種目前都在研擬強制接種疫苗的計畫。

美國140萬名現役軍人中，目前有73%至少接種一劑疫苗，如果納入110萬名後備軍人，接種率將下滑至56% 。