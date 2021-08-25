中央疫情指揮中心於24日起，放寬同住家人到餐廳內用政策。六都市長也一一對此提出見解和因應方式。前民進黨立委沈富雄直言，他發現六都有4都的市長表示反對暫不跟進，另外高雄雖然跟進，但有附加條件的原因，是因為民調一面倒的反對餐廳內用，因為就算有隔板、梅花座，民眾可能也不會去餐廳用餐，因此這些市長是看民意，在調整相關政策的。

前民進黨立委沈富雄。(圖/本報資料照)

疫情指揮中心指揮官陳時中日前表示，24日起同住家人共餐規範放寬，免設隔板和梅花座，也可吃合菜，但需維持不同桌的社交距離，「家裡怎麼吃就怎麼吃」。不過，雙北認為難以區別身分，加上疫苗施打普及率不高，現階段不考慮開放，決定「逆時中」。

新北市長侯友宜表示，共鍋合菜規定要更謹慎，因為很難區分對方是家人或朋友關係，現階段新北不考慮，仍會採取梅花座跟隔板等較嚴格的措施，除非是大人餵食小嬰兒等很難隔開的特例。

台北市政府發言人陳智菡也指出，家戶感染是目前主要傳染途徑，即使是同住家人應維持分食或分開時間吃飯，在疫苗施打普及率不高，又面臨Delta威脅情況下，北市暫不考慮開放同住家人共食。

桃園市長鄭文燦20日主持防疫會議，對於同住家人在外可共餐、吃火鍋、合菜，且不需梅花座、隔板。他表示，等中央宣布計畫，桃園同步實施，相信指揮中心評估過家人在家裡、餐廳用餐的防疫風險。

台中市長盧秀燕21日回應則指出，台中沒有鬆懈的本錢，防疫期間還是要維持一定的限制與規範，所以台中還是維持警戒二級的規範，到餐廳內用保持社交距離。若內用無法維持距離，餐廳業者就一定要加裝隔板、不得共鍋，保持良好衛生習慣，這樣做是要繼續防範台中疫情。

台南市長黃偉哲回應表示，外出餐廳內用部分，家人一起去餐廳的時候還是請做好隔板，做好相關防疫指引，以策安全，對未成年子女與家長一同用餐可開放共鍋，中間沒有隔板，這是可以接受的。但成年人則不開放，因很難界定是否是家人。

高雄市長陳其邁則說，同住親友聚餐，可不受隔板的限制，若由專人分菜可共食，但遇到查核時，務必要配合舉證。高雄市衛生局將會依中央確認相關方向和政策後，依據地方風險進行評估。

對此，沈富雄24日在《TVBS》政論節目「少康戰情室」直言，六都市長會做出這些決定，是因為他/她們都看民調，因為民調是一面倒，反對餐廳內用鬆綁，就算餐廳有設梅花座、隔板，民眾可能也不會想去餐廳吃，所以這些市長是跟著民調在跑。