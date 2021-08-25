高端開打3天傳猝死事件 柯文哲酸：請衛福部應該算機率是否合理

高端開打3天就發生3死，迄今安全性、保護力都資訊不足，國民黨主席江啟臣、國民黨前副主席郝龍斌都要求停打，有哪些狀況不能打，應該施打前說清楚，而不是有人猝死，才怪案例有慢性病？對此，臺北市長柯文哲表示，到底有沒有達到統計上的危險值，衛福部應該會有統計，差不多1個多月前，打AZ也死很多人，打了幾個、死了幾個，算一算可以算出機率。

柯文哲說，衛福部一定有公共衛生專家，就知道這個死亡數是可接受或不可接受的標準，這個我是沒時間，不然應該算一算，就知道是否合理，可以用科學來回答。

此外，陸姓網路作家在打完高端疫苗後猝逝，引起各界譁然，而陸姓作家過去也曾批評過柯文哲，猝死消息一出後，卻有不少網友在作家臉書留言狂酸，「用生命支持國產」等言論；對此，柯直言，「人都死了，就不要再去講風涼話，對生命還是要尊重」，他都珍惜每個生命，這樣就好了。