林鵰適應環境中。（屏東林管處提供／謝佳潾屏東傳真)

今年7月6日屏東林區管理處王姓森林護管員在恆春半島的國有林班地，發現一隻無法飛行僅能在地面跳躍的林鵰，立即出手救援並通報屏東縣政府，隨後縣政府聯繫屏東科技大學鳥類生態研究室協助將林鵰後送，由屏科大保育類野生動物收容中心救護照養。在將近一個半月的細心照料下，林鵰已調養好身體，經評估符合野放標準，8月26日在屏東林區管處、社區理事長陳志憲與屏科大保育類野生動物收容中心人員的共同見證下，順利重返野外。

當初林鵰後送野生動物收容中心時，獸醫師診斷林鵰沒有外傷，可能因林鵰獵捕技能不良導致營養不足，因此失去飛行能力，且身形相當消瘦又有貧血症狀，經DNA鑑定是一隻母鳥。在將近一個半月的細心照料下，林鵰已恢復活力，原本消瘦的體態也豐腴起來，在飛行訓練籠內的飛行表現極佳，也可自行獵食鵪鶉，獸醫師評估已符合野放標準，考量原地保育原則，而選定將這隻林鵰於原來發現牠的恆春半島山區野放。

野放當天，相關人員將林鵰帶回當初發現牠的地點附近，打開箱子後，林鵰一時之間好像有點不太習慣，左顧右盼了好一會都沒有動作，直到旁邊的人輕輕幫牠鼓鼓掌，牠才開始振翅高飛，一下子就消失在恆春半島的森林中。林管處人員心中雖然不捨，但也為林鵰能重返山林感到開心，希望將來日常巡護的過程中，能在山林中再度與健康的牠巧遇。

獸醫師表示，野放評估的5大準則包含運動能力、躲藏能力、覓食能力、天敵辨識能力及對人有無親近反應，通過評估的林鵰就可以踏上返家之路，使牠在最佳的狀態下被野放，提高牠們在野外的生存能力。而屏科大收容中心已將林鵰裝設發報器，後續透過發報器訊號，將可瞭解林鵰野放後的存活狀況及活動範圍等資訊。

屏東林區管理處恆春工作站洪寶林主任與屏科大收容中心人員呼籲，救援動物時，要以減少動物不必要的痛苦為最大準則，並小心自身安全。拾獲野生動物時，因多數民眾對於野生動物的生態習性不太了解，加上受傷野生動物多帶有疾病或情緒不穩定現象，為避免危險，請民眾拾獲或發現後，可以撥打1999通報各縣市政府協助處理；倘發現非法買賣、宰殺及獵捕野生動物時，可撥打110通知當地警察機關，撥打0800-000-930通報林務局，或向保七總隊各分隊檢舉，由執法人員進行拍照或錄影存證，如違反法令將依法處理，也提醒民眾勿擅自私下處理，避免危險。

林鵰(Ictinaetus malayensis)，為台灣島內最晚被發現的留鳥猛禽，全身呈現一致的深褐色，最大翼展達180公分，堪稱島內最大的猛禽。主要分布於全島中、低海拔森林中，為珍貴稀有保育類(II級)。由於寬大的翼展優勢，林鵰擁有極佳的滯空能力，擅長於山脊稜線以及森林邊緣飄飛巡弋。以小型哺乳類、嚙齒目以及中小型鳥類幼雛和鳥蛋為食。近年來透過台灣猛禽研究會的林鵰觀察社團內鳥友的回報與交流，發現許多淺山地區開始有林鵰穩定出沒的記錄，甚至在郊區檳榔園或果園中就能見其盤旋巡弋的身影。