南投縣需要照顧的失能者約8000人，但僅200多人納入照顧服務體系，絕大多數的家庭照顧者，都是全年無休；縣長林明溱關心照顧者的身心健康與喘息需求，今年設置5處家庭照顧者支持服務據點，讓家庭照顧者不再孤立無援。

林明溱6日到南投市漳和里准天宮社區照護關懷據點，與阿公、阿嬤互動時表示，家庭照顧者長期面對生活型態轉變、經濟負擔加重、社交活動減少的壓力，甚至受疫情影響暫時無法使用長照服務，都可能是壓垮家庭照顧者的最後一根稻草。

林明溱說，為強化對家庭照顧者的支持，並連結長照服務網絡，縣府今年申請衛生福利部「家庭照顧者支持性服務創新型計畫」獎助經費870萬元，建置5處家庭照顧者支持服務據點，強化社會與心理支持網絡。

5處家庭照顧者支持服務據點，包括南投縣康復之友協會、南投縣家庭照顧者關懷協會、伊甸社會福利基金會附設耆福綜合式長期照顧服務機構、南投縣青年返鄉服務協會、及南投縣左岸成長學苑關懷協會。

家庭照顧者支持服務據點，提供個案管理、居家照顧技巧指導、照顧技巧訓練、心理協談、支持團體及紓壓等多元支持性服務；另結合社區照顧關懷據點及社區發展協會，提供現場諮詢服務，並有照顧諮詢咖啡車巡迴全縣各鄉鎮，深入社區，提供在地化服務。

縣府希望藉由家庭照顧者支持服務，減輕照顧者負荷，不再只是孤軍奮戰，並期許家庭照顧者在照顧家人同時，也能關照自己。