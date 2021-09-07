國民黨出現美女刺客？有「最美主持人」李明璇有意角逐2024新北市板橋區立委，新北市政府副發言人戴湘儀則是被勸進參選角逐2022新北市板橋區市議員，曾參與國民黨青年團活動的TVBS主播柳采葳目前評估，參選台北市中山大同區的市議員。對此，李明璇表示，目前已鎖定夫家所在的新北市板橋區立委，但最主要是配合所有在板橋的地方議員。

目前主持廣播節目「璇外知音」的李明璇表示，目前確實已鎖定參選夫家所在的新北市板橋區，目前初步評估是參選2022新北市議員，但有板橋地方人士勸進，若有機會可直攻2024選立委，目前還在規劃中，還要看黨中央怎麼安排。

李明璇還說，夫家在板橋當地根基算穩固，若有機會能更上一層樓，自己會全力以赴，最後決定關鍵在於家人及夫家是否支持她出來選，加上她明年1月份要生產，這也會納入考量，也會持續觀察地方對她參選的反應。

同樣身為國民黨黨代表的老公潘德翰則表示，目前最主要是配合所有在板橋的地方議員，過去在板橋的議員們也都是互相支援配合一起做事，在以和為貴的前提下，會全力和明璇配合藍營在板橋一帶的經營布局，幫國民黨拿回板橋立委席次。