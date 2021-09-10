高雄市左營區一名陳姓女子日前獨自爬上茂林區鳴海山，因山區下雨視線不佳而迷路，飢寒交迫下靠1個肉包及1瓶水熬過大雨黑夜，隔天上午9點半找到手機訊號報警求助，警方快速找到陳女，護送她平安下山，所幸未發生意外。

高雄茂林鳴海山是民眾上山賞景遊憩的好處所，沿途有美麗的青山雲海、令人心曠神怡的芬多精，吸引喜愛山水的民眾上山享受悠閒風情。

家住左營區的57歲陳姓女子，9月2日獨自從五公山登山口至鳴海山三角點展開一日登山行程，回程時因山區下雨視線不佳而迷路，又因雨勢越下越大，加上手機沒有訊號無法報案，由於身上只帶一個肉包跟一瓶水，飢寒交迫下在山上度過一夜。

隔天上午9時30分許，陳女終於找到手機訊號可接收處並報警請求協助，森山派出所警員接獲報案後，立即通報消防隊，並與義寶派出所警員前往救援，所幸很快速的找到陳女，尚未發生嚴重意外，經安撫情緒並提供餅乾及礦泉水止飢後，由警方護送下山。

六龜分局呼籲與提醒民眾，山區地形崎嶇、氣候變化大，登山時要結伴同行好有照應，切莫粗心大意造成無可挽回的遺憾，如於山區需緊急救難時請迅速撥打112，再轉接警消求助。