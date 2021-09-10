前立委募資採購10萬個口罩 捐贈南投縣189家公私立幼兒 19:142021/09/10 中時 廖志晃 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 南投縣議員陳翰立（左三）等人，代表捐贈口罩給幼兒園。（曾琮愷提供／廖志晃南投傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市有幼兒園遭新冠肺炎變種Delta病毒入侵，讓家長憂心；前立委湯火聖向企業募資，採購10萬個口罩，贈送給南投縣189家公私立幼兒園，保護孩子的健康。 縣議員陳翰立、名間鄉民代表陳秀梅、彰化水利管理處諮詢委員張坤土、民進黨全國黨代表曾琮愷，南投市民代表曾億弘、張雅琪等人，10日代表捐贈，南投市大衛王幼兒園長李秀年代表受贈。 因為幼童自律不易，口罩容易在遊戲玩耍中毀壞，園方要隨時有備用口罩更換，確保幼童全天帶好帶滿口罩。捐贈兒童口罩，讓孩子可以替換，在安全的防疫環境下成長學習。 #口罩 #幼兒園 #Delta #新冠肺炎 也許您會感興趣 其他人正在看 寶島熱門新聞 青銀同樂 竹林師生用愛烘焙月餅致贈社區長者 - 寶島 血液庫存亮紅燈 海鮮粥老闆豪捐8千碗解血荒 - 寶島 2021金山甘藷季 線上購今開跑 - 寶島 埔里鎮推創意料理 與蝴蝶共餐享受幸福好滋味 - 寶島 南庄咖啡節中秋連假登場 邀民漫遊慢城品咖啡 - 寶島 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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