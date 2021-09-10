新北市有幼兒園遭新冠肺炎變種Delta病毒入侵，讓家長憂心；前立委湯火聖向企業募資，採購10萬個口罩，贈送給南投縣189家公私立幼兒園，保護孩子的健康。

縣議員陳翰立、名間鄉民代表陳秀梅、彰化水利管理處諮詢委員張坤土、民進黨全國黨代表曾琮愷，南投市民代表曾億弘、張雅琪等人，10日代表捐贈，南投市大衛王幼兒園長李秀年代表受贈。

因為幼童自律不易，口罩容易在遊戲玩耍中毀壞，園方要隨時有備用口罩更換，確保幼童全天帶好帶滿口罩。捐贈兒童口罩，讓孩子可以替換，在安全的防疫環境下成長學習。