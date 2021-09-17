台北市長柯文哲日前在居住正義論壇上，談到台北市社宅，他語出驚人說，這6年來猛蓋1.9萬戶公宅，是時候該停一下，否則繼續蓋下去會「債留子孫」，被解讀台北市的公宅將要喊卡，台北市議員簡舒培今在質詢柯文哲施政報告時痛批，你拿了台北市的資源，任期僅剩下1年，卻說繼續蓋下去會債留子孫，那要後面市長怎麼做？發言不夠恰當，你怎麼這麼惡劣？

簡舒培指出，中央提供台北市社會住宅土地補助，全部國有就有5個案、部分國有則有6案，蓋好之後都是柯文哲的成績；錢的部分，土地款中央補助45億，如果沒有中央幫忙台北市可以蓋這麼多嗎？

柯文哲則回應，中央這麼多土地也沒蓋出來，蓋房子是大家都需要幫忙，我不跟你講這條，直指議員是「認知作戰」；簡舒培痛批，這些補助都是從都發局長林洲民任內時就開始累積，現在才有1.9萬戶的成績，發言之前應該要思考，而不是取笑中央蓋幾戶？人不要這麼自私，任期還有1年不要這麼缺德。

北市議員許淑華也指出，1.9萬戶公宅有一半是郝龍斌時期蓋的，包括廣慈和健康都是郝龍斌時代，對此，柯文哲否認，堅持是自己任內所蓋；許淑華痛批，你自己思考一下，講話要憑良心。