南投縣65歲以上長輩，AZ疫苗第2劑接種全面開打，除了透過1922平台預約，因為數位落差未能預約的長輩，也由縣府造冊通知，請民眾攜帶健保卡及接種疫苗黃卡，依指定時間、地點前往接種。

南投縣副縣長陳正昇，17日由衛生局長陳南松、副局長吳美玲陪同，赴設於南投縣立體育場的疫苗接種站，關心長輩施打疫苗情況，並發送疫苗黃卡保護套給長輩。

衛生局表示，南投縣65歲（原住民55歲）以上，必須接種第2劑的長者人數1萬6831人，其中，有8566人自行在1922平台完成預約，已開設醫院、診所及衛生所等共80個接種站。

為避免長輩因數位落差，不熟悉預約平台登記作業，衛生局已與戶政系統完成勾稽作業，造冊通知65歲以上長者，進行第2劑疫苗接種，請民眾依通知單指定的時間，至各鄉鎮市衛生所或接種站施打疫苗，如未收到通知單，請盡速向村里幹事或衛生所查詢。

AZ疫苗第2劑接種作業，仍採里別分流、時段分流方式，除了南投市因接種人數超過1000多人，在南投縣立體育場設置大型接種站外，其他鄉鎮都安排於衛生所接種。

衛生局提醒民眾，疫苗接種後請注意補充水分，接種部位不要揉壓按摩，疼痛、紅腫通常會在數天內消失，如未消失可冰敷或就醫診察；接種疫苗後28天內，如果出現以下任一症狀，請立即就醫並說明疫苗接種史，如嚴重持續性頭痛、視力改變或癲癇、嚴重且持續腹痛超過24小時以上、嚴重胸痛或呼吸困難、下肢腫脹或疼痛、皮膚出現自發性出血點、瘀青、紫斑等。