國立南投高商教師劉子卉，習畫及從事創作近20年，作品曾入選全國油畫展、台陽美展、大墩美展、磺溪美展、玉山美術獎等獎項；目前在台中市大墩文化中心舉行《光迴空間─劉子卉創作個展》，展出47幅作品，展期到10月6日止。

劉子卉說，創作是用畫筆書寫生命，反覆層疊的創作過程，也是自我生命對話的旅程；不論在藝術生活或是攝影課，劉子卉引導學生創作，不論透過畫筆或相機，都可以在創作過程中抒發情緒，涵養心靈。

劉子卉具有資訊管理及美術學系研究所雙碩士學位，課餘寄情油畫創作，此次展出的作品，融合個人創作經歷及生命的感觸，以多視角時空組合的概念，及多層次肌理堆疊的手法，在秩序與流動中遊移，呈現一幅幅創作者腦內的風景，使觀賞者走入光影交疊、彷彿熟悉卻又奇異的空間。

南投高商校長何景標表示，108新課綱藝術涵養與美感核心素養，就是察覺生活中文化、藝術及自然現象的豐富性，發展具備藝術感知、創作與鑑賞能力， 體會藝術文化之美，透過生活美學的省思，豐富美感體驗，培養對美善的人事物，進行賞析、建構與分享的態度與能力。

劉子卉不僅是學生的生活導師，身體力行作為學生標竿楷模，帶領學生進入藝術殿堂，品味一場又一場的藝文饗宴，是南投藝術美學家，也是南投高商之光。