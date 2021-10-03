受美債殖利率升、中國限電等國際利空因素影響，台股上週大跌689.3點，重挫3.99%，外資更大舉自台股提款862.14億元，投信認為，本週先看台股指數是否守穩8月下旬前波低點、16248點附近，並留意國際資金對台股的態度。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，在短線上觀察中國限電對於產業以及中國總經的影響。另外，疫情對於東南亞生產供應鏈的影響，以及歐美解封邁向復甦之路是否如預期，都是牽動接下來是場的關鍵因素，需要持續關注。

受到美債殖利率快速彈升、美國債務協商問題，以及中國雙限政策等衝擊，國際股市表現續持震盪，台股1日下跌363.88點，收16570.89點，跌破除年線外的所有均線，也導致週K線拉出一根長黑K棒，一週內大跌689.3點，重挫3.99%，平均日成交量僅新台幣3022.63億元。

面對台股重挫，三大法人本週出現「外資丟、投信撿」的趨勢，投信法人力挺台股，當週逆勢買超75.91億元，不過自營商賣超192.37億元，外資更是大舉自台股提款862.14億元，導致三大法人本週賣超台股金額達978.6億元，逼近千億的水準。

不過，值得注意的是，整個9月除了自營商站在賣方，賣超台股333.99億元，投信與外資法人仍站在買方，9月分別買超97.12億元與57.43億元。

保德信高成長基金經理人葉獻文指出，9月全球市場不平靜，特別是下旬起一連串國際事件，包括恆大債務危機、FOMC會議決策、美債上限議題、中國雙限政策等多項影響因素環繞下，導致台股出現疫情爆發以來最大單月跌幅，9月加權指數重挫3.18%，指數下跌555.52點，外資較大幅度賣超也發生在9月下旬，分別在9月22、29日賣超超過355億元，而10月第一個交易日，外資單日大舉提款396.46億元，該金額也為今年來外資賣超第7大。

安聯投信台股團隊表示，近期台股盤面波動幅度加大，其中一大關鍵理由是受到中國限電影響；美國聯邦準備理事會（Fed）決策及縮表行程，則是近期反覆干擾市場投資信心的另一關鍵理由，加上9月、10月本來就是關鍵大廠對於明年產業展望定調的空窗、等待期，所以市場相對容易受到雜音和信心不足問題而出現較大波動。

展望本周台股走勢，葉獻文認為，由於中國股市已經開始十一長假，至10月8日才會恢復交易，本週中國的雙限利空多已反映在股價上，美國參議院也在9月最後一天通過臨時預算案，避免聯邦政府關門，下週先看台股指數是否守穩8月下旬前波低點、約在16248點附近，並留意國際資金對台股的態度。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏則表示，在短線上觀察中國限電對於產業以及中國總經的影響。另外，疫情對於東南亞生產供應鏈的影響，以及歐美解封邁向復甦之路是否如預期，都是牽動接下來是場的關鍵因素，需要持續關注。（編輯：楊凱翔）1101003