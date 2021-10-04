慶祝雙十國慶，外交部製作一部6分鐘國慶影片，開頭標明「玉山主峰」空拍畫面，被山友指誤植為瑞士阿彭策爾州謝弗勒山區畫面；對此，台北市長柯文哲表示，關於這個問題要請到比較好的廠商、要請比較好的評審、最後採購人員也要好一點。

柯文哲說，這個廠商弄上去，評審也沒有看出來，採購也沒有發現，所以這件事的問題，結論就要要找到好的廠商，要找到好的評審，採購人員自己也要靈光一點。