國慶影片玉山誤植出包 柯文哲：採購人員要靈光一點 16:122021/10/04 中時 游念育 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市長柯文哲表示，關於這個問題要請到比較好的廠商、要請比較好的評審、最後採購人員也要好一點。（北市府提供／游念育台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 慶祝雙十國慶，外交部製作一部6分鐘國慶影片，開頭標明「玉山主峰」空拍畫面，被山友指誤植為瑞士阿彭策爾州謝弗勒山區畫面；對此，台北市長柯文哲表示，關於這個問題要請到比較好的廠商、要請比較好的評審、最後採購人員也要好一點。 柯文哲說，這個廠商弄上去，評審也沒有看出來，採購也沒有發現，所以這件事的問題，結論就要要找到好的廠商，要找到好的評審，採購人員自己也要靈光一點。 #國慶影片 #玉山 #誤植 #出包 #柯文哲 也許您會感興趣 其他人正在看 政治熱門新聞 這大咖若出手 吳子嘉：陳柏惟罷免案一定會過關 - 政治 陳柏惟罷免案媽祖都在看 網擲筊求到這支籤詩暗示他下場 - 政治 影／國慶影片不識玉山 柯文哲一番話酸炸 - 政治 青年接班 朱立倫聘31歲凌濤任國民黨文傳會主委 - 政治 陳柏惟曾問促轉會這件事 吳子嘉傻眼：有什麼關係 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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