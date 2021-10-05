美聯準會(Fed)鷹派放話完畢後、鴿派又出來喊話2024年之前都不會升息，美股應聲大漲，不過台股卻是開高走低，尤其在9：30到10：00之間出現半小時的急殺，引發市場恐慌賣壓再度釋出，純就結構分析，目前大盤處於「急跌趕底」的空方結構中，弱勢股止跌(銅箔基板、貨櫃輪)是台股止穩與否的關鍵。

從盤面觀察，貨櫃三雄是目前市場主要賣壓來源，因為占權值比重高，進而牽動加權指數向下回落，此波貨櫃輪下跌係因運價下跌造成的影響，雖然運價下跌確實是貨櫃輪的致命傷，但因為股價也急跌下來了，加上運價目前仍處相對高檔，因此，航運股在急跌趕底後有機會在近期止穩。

由於技術面屬於「空方勢」，在空方趨勢下容易出現「抗跌補跌」現象，也就是說，短期的強勢股一旦防守失敗，就會出現短線補跌的急殺；在多頭格局中，落後的股票會補漲，但在空方趨勢中，抗跌的股票會補跌。(倫元投顧提供)