立委許淑華，號召團體企業捐贈防疫物資。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

新冠肺炎疫情影響生活，立法委員許淑華構築防疫安全網，協調等社會團體及企業，捐贈消毒洗手凝露816箱及口罩166箱，總價值950萬元的防疫物資，縣長林明溱代表受贈後，致贈感謝狀表彰民間團體的善心義舉。

台北市學校教育產業工會、台灣水木清華校友會、星空連盟公司、香港南星國際公司捐贈防疫物資，包括許淑華，議員廖文賢、全文才、唐曉棻、張嘉哲、洪浩原及受贈單位代表都到場觀禮。

林明溱說，感謝許淑華串聯社會團體分享防疫物資，強化校園防疫能量，守護警消及學生的健康，為校園防疫盡心力，讓學生及家長能更安心，也讓警消人員執行勤務時有充足的防疫物資，保障縣民聲明財產安全。

許淑華說，警消人員工作需大量接觸民眾，校園防疫則攸關學童安全，此次分享防疫物資，充分展現民間團體的力量，感謝校友會及教育產業工會對縣民的關懷，在疫情期間以行動支持防疫，讓南投人感受到社會的良善與溫暖。

台灣水木清華校友會會長朱長生說，關懷社會是社團的宗旨，因應防疫需求，募集會員愛心，因此透過各級民意代表及好朋友，尋找全國各地有防疫物資需求的單位，分享物資軌跡超過1.2萬公里，迄今已分享50萬瓶酒精、消毒洗手液，及650萬片口罩，價值超過1.2億元，希望透過捐贈拋磚引玉，吸引其他企業共襄盛舉，善盡企業回饋社會的本分，防疫物資捐贈有助於提升防疫工作，對民眾的健康安全有保障。