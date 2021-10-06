新冠肺炎疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心日前宣布，5日起將放寬部分休閒娛樂場所，新北市在中央公告後，馬上對外宣布、同時開放審核，開放第1天就有18家視聽歌唱業者提出申請、15家通過審核，目前有14家正式恢復營業，至於台北市今早有20家提出申請，最快今晚審核通過可恢復營業，被質疑台北市動作慢。

台北市長柯文哲也開嗆，中央在前天（４日）晚上6點公布，還要做表格、通知業者申請，業者送來也是晚上5點以後，如果加夜班，審查完晚上10點跟人家說可以開始營業，但晚上10點開始營業要賣給誰？

柯文哲強調，今天一早會審查完畢，晚上就可以開始，政府做事還是要有計畫，要給人家前置時間，這我一開始就知道一定會出問題，中央說10月5日開放10月4日晚上10點才跟人家公布細則，你以為大家整個晚上都不用睡覺？這個下次要注意。

北市副市長黃珊珊也指出，一開始中央公布的規範是6成以上，打過疫苗14天就可以開放，但後來指引新增「沒打疫苗要快篩」，有些業者有送件進來，但依照表格業者沒辦法確認大家都有做到快篩，因此業者今天也是零零星星做補件，中央是先宣布、再有指引，而台北市還有消安和公安檢查，確認他們包廂都有實名制，並不是台北市故意延宕，有些縣市可能跟我們做法不同，可能先讓他們復業再補件，但我們希望做到確實。