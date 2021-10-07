台積電矽智財（IP）供應商M31於10月6日舉行十週年慶暨新總部辦公室開幕典禮，新竹縣縣長楊文科、法務部部長蔡清祥及來自半導體業界的領袖，包括台積電設計基礎架構行銷事業部副總經理Suk Lee、益華電腦台灣區總經理宋柏安、信驊科技董事長林鴻明、義隆電子董事長葉儀皓、晶心科董事長林志明等皆到場為活動致詞剪綵，更有20餘家業界先進代表出席支持。

新竹縣縣長楊文科表示，參加M31的新總部開幕典禮，暨獨特又有創意令我驚豔，相信M31所開發的每一個IP，就如同M31仙女座星系，未來都可以一一被看見與實現。

法務部長蔡清祥表示，一踏進M31新總部就像走入一個太空博物館，而法務部透過修法加強高科技公司智慧財產權與營業秘密的保護，是政府與業界一起努力的方向。

台積電設計基礎架構行銷事業部副總經理Suk Lee表示，還記得M31在2012年加入台積電矽智財聯盟，還只是一個30多人的新創公司，如今已成長茁壯，台積電感謝這些年來M31對矽智財所做出的貢獻並期待與M31持續的合作。

M31於今年10月迎來成立十週年的重要里程碑，延續創辦人林孝平先生的理念，董事長陳慧玲表示，新總部辦公室環境是HP（林孝平的英文名字）花費兩年時間的心血結晶，處處都流露出HP想要照顧員工的那份心意。

陳慧玲表示，M31堅持作為一家專業且獨立的IP公司，經過十年的耕耘，已躋身全球少數能提供先進製程矽智財的開發商之列，所累積研發超過400種的精品IP，受到國際大廠的認可，讓世界看見臺灣豐沛的創新研發動能與實力，實屬不易。M31會帶著客戶的信任與對精品矽智財的追求，持續擴展IP版圖。

M31從2012年起即成為台積電矽智財聯盟成員，主要產品包括高速介面矽智財設計如USB、MIPI、PCIe、SATA、SerDes等，以及基礎矽智財如元件庫（cell library）設計，記憶體設計（memory design），和靜電防護/高速輸出入庫（ESD IO/ONFi_IO），並積極投入各項先進製程的矽智財開發與驗證。從12/16奈米一路推進到5/7奈米的實體IP解決方案，現在也正在如火如荼展開3奈米矽智財的開發與認證。

M31不僅在2013年通過ISO9001認證，確保精品矽智財的品質，也在2018年榮獲ISO 26262開發流程認證，進軍高階車用電子市場，並隨即在同年獲得車用大廠客戶的青睞。在堅強的客戶結構基礎下，M31深入瞭解IC設計業者的需求，在成立十周年之際，推出IP整合服務，協助客戶在最短的時間內達成CPU核心實作的實體IP與標準IP元件庫的效能精進，使客戶可專注於晶片設計差異化與系統層次的整合，協助客戶的IC產品在效能和成本表現上更具市場競爭優勢。

M31表示，新總部辦公室的落成，有別於一般科技公司給人理性卻稍顯冷酷的刻板印象，營造出一個富有創造力與藝術美學的人文氛圍，體現公司精品文化的理念，讓藝術成為科技的一部分，而M31將擴大招攬菁英人才，並深化合作夥伴關係，在過去十年所奠定的良好基石上鞏固未來持續成長的動能。