台灣人壽日前已取得保險局核准試辦遠距投保業務，客戶只需透過簡訊認證，結合生物辨識驗證，透過三次掃臉驗證就能完成身分驗證、聲明事項確認、要保文件簽署，全程免下載程式、免接觸、免紙本，即可完成要保文件確認與簽署，快速安心完成投保流程。

台灣人壽致力於數位創新服務，打造便利安全的「三刷三免」遠距投保服務，客戶只需進入台壽遠距投保系統網頁，並以加密電子傳輸確保資訊不落地，也推出業界首創「親子同框刷臉辨識」，讓未成年客戶透過親子同框方式輕鬆完成投保，在用心關懷客戶的需求與感受下，兼顧所有客群的權益和保障。

此次遠距投保服務，以客戶的優質體驗為設計重點，除了滿足要保人及被保人可為不同人、不同地之多樣化需求，導入生物辨識身分認證機制，結合行動載具隨時隨地的溝通特性，運用科技創新輔助業務人員確保客戶投保意願及相關權益，整個投保服務步驟輕鬆簡便。

台灣人壽2017年成立「EdgE數位化專案實驗室」，積極打造OMO（線上與線下融合）的新保險經營模式，藉由數位化服務創新，促進全通路一致化的金融服務體驗，陸續推出運用AI技術「安穩傳」人生九宮格專區、結合區塊鏈「i健康計畫」自主健康管理平台，並串接全新改版官網「預見保險顧問」線上即時預約諮詢、大數據分析「商品快搜」。

業務人員只要透過行動裝置，客戶的諮詢約訪、需求分析、保單規劃、至投保完成與保單服務，皆可不受時間地點限制一條龍完成，利用多元數位工具，協助業務人員快速轉型為「全方位專業與數位化能力的保險顧問」，運用科技力持續精進與創新服務，提供高效專業的銷售與溫暖有感的客戶關懷，達成提升客戶滿意度與推薦度。