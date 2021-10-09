陳柏惟會被罷免成功嗎？一份「民調」曝光。國民黨青年部主任陳冠安8日公布一份大數據報告指出，自從以母語質詢國防部長邱國正事件後的9/27至10/7期間，陳柏惟的討論度不僅一舉超過長期的綠營聲量王蔡英文，以影響力來看，這段期間內更是將近蔡的2倍，且負面聲量更大漲2.26倍，還連帶影響民進黨，使其負評跟著暴漲了3倍。

陳冠安8日在臉書PO文指出，從大數據來看，由於網路討論大漲，且負面聲量比重增加，在關注度提升的情形下，考量罷免制度的特質，罷免過關確實很可能。

立委陳柏惟罷免投票，將在10月23日舉行。(圖/翻攝自 陳柏惟臉書)

他表示，自從母語質詢邱國正事件後，原本聲量靜悄悄的「刪Q行動」一夕成為全國最為矚目的政治議題。從臉書社群的大數據來看，事件爆發的9/27至10/7期間，陳柏惟的討論度不僅一舉超過長期的綠營聲量王蔡英文，以影響力(貼文讚數*0.1+留言*0.1+分享數*1)來看，這段期間內更是將近蔡的2倍左右。而在9/27之前的一個月裡，陳柏惟的聲量大概只有蔡英文的1/5左右。從20%到200%的成長，便可知道3Q在此期間聲量成長的幅度有多大。

立委陳柏惟罷免投票，將在10月23日舉行。(圖/翻攝自 陳柏惟臉書)

陳冠安進一步指出，更重要的是，若以心情憤怒比(即每100個心情數裡有多少憤怒數作為負面聲量觀察指標)，在8/26至9/26期間，陳柏惟僅0.97%；但在9/27至10/7時，則成長到1.62%；如果是肇事逃逸與牽涉賭博的憤怒峰值期間(10/6至10/7)，心情憤怒比更達到2.19%，對比母語質詢事件前一個月，負面聲量已然大漲2.26倍。

此外，陳冠安還發現，從聲量構成來看，由於目前綠營正規軍和側翼全軍出擊，目前綠藍比大致在64開。然而即使綠營傾巢護航，但從心情憤怒比還在成長的趨勢來看，效益其實並不如預期，仍未擋下負面聲量的成長。

陳冠安稱，雖然民進黨秘書長林錫耀已經宣示要全黨挺3Q，但是在肇事逃逸與玩賓果星球機台期間，民進黨也被陳柏惟被拖入深淵，心情憤怒比從9/26至10/5的1.57%，在10/6至10/7兩天大幅增長到4.79%，漲幅達3倍；反觀國民黨則僅從2.22%小幅成長到2.43%，幾乎未受影響。

在國、民兩黨這兩天核心討論關鍵字都是「肇事逃逸」、「罷免」、「陳柏惟」的情況下，綠營反而不是「全黨救一人」，而出現「一人拖全黨」的大數據趨勢。