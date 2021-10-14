宜蘭縣楊姓男子，國慶連假獨自攀登能高安東軍山縱走線，原定11日下山，但迄今失聯，家屬為掌握時機，懸賞30萬元尋人；南投縣消防局表示，最近山區連日下大雨，15日將申請直升機載送搜救隊員，先在空中勘查，再進行地面搜尋。

楊姓男子預定在9日上山，以3天時間，走完能高安東軍縱走線，原定11日下山抵達奧萬大森林遊樂區，但他未如期下山，電話也失聯，家屬因而於12日早上，向南投縣消防局通報協尋；警消發動搜尋，在廬山溫泉後方再生山登山口，發現楊姓男子的自小客車。

能高山到安東軍山縱走，原本從仁愛鄉屯原登山口入山，但由於能高越嶺道西段大規模崩塌，南投林管處已封閉步道，因此，登山客改由再生山上能高山。

南投縣消防局表示，圓規颱風帶來豪雨，山區崩塌落石不斷，最近3天，仁愛山區更是風狂雨驟，因此，第1批搜救人員先撤退；15日將申請直升機，載送搜救人員上山，加速搜救進度。

針對外界質疑消防局第2大隊指派菜鳥消防員上山搜救，消防局表示，第2及第3大隊各有任務編組的山難搜救隊員，山域事件發生時，山難搜救隊員必須輪值上山執勤，而且，所有山搜隊員都經過嚴格訓練，因此，沒有所謂菜鳥消防員的問題，請大家不要誤解。

楊姓男子曾有多次獨自攀登高山經驗，並將照片分享在社群網站；能安縱走全程約90公里，一般山友規畫6天行程，楊姓男子則計畫3天完成，可見他體能驚人。