新北市消防局今午獲報，雙溪區虎豹潭疑似因溪水暴漲，有多位民眾失蹤，據了解有33人參加「大自然體驗營」，因山洪暴發，部分民眾遭洪水沖走，包括2名大人和4名小孩，其中有4名學童和1大人為台北市學童及家長，分別為大直國小9歲學童已尋獲、新湖國小8歲、11歲學童以及麗山國中15歲學童和其家長仍在搜尋中。

新湖國小校長林芳如表示，校內確實有2位學童參加該活動，接到資訊後打電話給家長，得知媽媽也在現場，但收訊很不好，僅告知孩子被溪水沖走，我們也很關心這個消息，由於無法和媽媽聯繫上，不能得知這個活動是如何報名，但確定是課外的活動。

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大直國小校長吳智亭表示，學校接資訊得知校內有位同學參加「大自然體驗營」，目前小朋友已尋獲為平安的狀態；麗山國中學務主任陳弘斌指出，據他了解，這群家長有組成一個戶外活動的團體，平時會相揪出遊，該校的15歲女學生是和爸爸、媽媽及弟弟一同出遊，校方現已和媽媽聯繫上，目前媽媽和弟弟皆平安，爸爸和姊姊則在搜尋中。

北市教育局副局長陳素慧表示，目前教育局掌握的情形僅知有4名學童和1大人為台北市學童及家長，詳細搜救進度會持續掌握。北市議員耿葳指出，台北市消防局稍早已整備消防車輛3輛、勤務車1輛、橡皮艇2艘及11名人員前往支援。