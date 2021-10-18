大陸國家統計局今(18)日公布第3季國民生產毛額(GDP)年增長4.9％，兩年平均增長4.9％，低於市場普遍預期5％以上。從季度比較來看，第3季大陸GDP總值較第2季增長0.2％。
初步核算，前3季GDP達82兆3131億元(人民幣，下同)，按可比價格計算，年增9.8％，兩年平均增長5.2％，比上半年兩年平均增速回落0.1個百分點。
分季度看，大陸第1季GDP年增長18.3％，兩年平均增長5.0％；第2季年增長7.9％，兩年平均增長5.5％；第3季年增4.9％，兩年平均增長4.9％。呈現逐季遞減。
分產業看，前3季第一產業增加值5兆1430億元，年增7.4％，兩年平均增長4.8％；第二產業增加值32兆940億元，年增長10.6％，兩年平均增長5.7％；第三產業增加值45兆761億元，年增長9.5％，兩年平均增長4.9％。
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