新興亞股受惠中美關係露曙光、東南亞疫情降溫，上周外資雖淨流出1.9億美元，但幅度較前周13.4億美元大幅收斂，台股亦轉為淨流入1.2億美元。中信投信認為，由於半導體權值股近2個交易日帶動台股急漲逾400點，短線須提防獲利了結賣壓出籠。

中信投信表示，上周泰國股市微幅下修外，多數新興亞洲市場周線皆上揚，整體新興亞股周線上漲1.9％，台股周線亦上漲0.8％。相對強勢的前三市場分別為菲律賓、雅加達、印度，周線漲幅為4.4％、2.3％、2.1％。

上周外資加碼最多的前三名為印尼、泰國、印度，分別淨流入3.4億美元、2.8億、1.6億美元，其中印尼暫居10月迄今吸金王，泰國則已連8周獲外資加碼。上周遭外資提款最多的前三名則為南韓、越南、菲律賓，淨流出金額分別為10.4億、0.3億、0.1億美元。

中信關鍵半導體ETF(00891)經理人張圭慧表示，半導體權值股對財測展望仍相當樂觀，帶領電子股重回交投重心，近2個交易日帶動台股急漲逾400點，短線須提防獲利了解賣壓出籠。雖然手機、筆電市場雜訊頻傳，但因各裝置中的半導體需求提升，半導體供需維持緊俏，中長期仍有望維持漲勢。

中信綠能及電動車ETF經理人張士琳則表示，聯合國氣候會議將於11月於蘇格蘭格拉斯哥召開，預料各國領袖將加大減碳壓力，討論提高綠能布建速度，再生能源短期具表現空間。其中，電動車在全球主要政府政策支持下加速攻城掠地，市場競爭激烈，各大廠商均積極擴大產能，有利電動車相關供應鏈產品出貨動能升溫。