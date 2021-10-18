第二批退稅款即將來臨！財政部南區國稅局18日指出，全國第二批退稅族約18.8萬戶、退稅金額約26.57億元，全國五區國稅局將在10月29日把第二批退稅款撥入個人退稅帳戶或寄發退稅憑單。

今年首批退稅族已在7月底核退，包括今年6月30日前採用網路、稅額試算以線上登錄或電話申報者，還有5月10日前向戶籍所在地稽徵機關以二維條碼或人工申報者。首批退稅族總共有310.19萬戶，退稅金額達484.34億元。

而第二批退稅族將在10月29日獲得退稅款，主要為5月10日以前、向「非」戶籍所在地國稅局申報的案件，還有5月11日以後以人工申報、二維條碼申報及稅額試算紙本回復確認申報的案件，以及因疫情而遞延的醫事人員申報案件（8月2日前）。

南區國稅局表示，今年5月申報的109年度綜所稅第二批退稅將於29日發放，統計全國退稅件數共18.8萬件，退稅金額約新台幣26.57億元，採直撥退稅者，當天就可在指定退稅帳戶中收到稅款。而南區國稅局所轄退稅案件約2.4萬件、退稅金額約2.35億元。

若是逾期（超過6月30日）申報民眾或8月3日以後才申報的醫護人員，皆為逾期申報者，屬於第三批退稅族，其退稅款為2022年1月20日入袋。