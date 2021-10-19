上市櫃5G＋通訊指數 成分股調整 17:522021/10/19 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣指數公司公布「台灣指數公司特選台灣上市上櫃FactSet 5G+通訊指數」2021年第2次成分股定期審核結果。成分股納入台達電（2308）及景碩（3189）二檔，另成分股刪除2佳世達（2352）及信邦（3023）二檔。成分股納入和刪除之變動自10月19日盤後生效。 低波動股利精選30指數 成分股調整 智慧生活基金 醞釀爆發力 #台達電 #信邦 #景碩 #佳世達 #通訊指數 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 雙多加持 金融股紅通通 04:102021/10/19 證券．權證 力旺爭股后 IP族群掀比價效益 04:102021/10/19 證券．權證 電子股走強 台股早盤大漲逾百點 09:302021/10/19 財經 《台北股市》外資現百億買超 台股登月望萬七 15:082021/10/19 財經 台積電重返600元 台股勁揚200點站上16900點 10:562021/10/19 財經 特選smart多因子指數成分股 新納入聯華食等37檔 17:452021/10/19 財經 中華電5G智慧醫療 導入榮家長照 04:102021/10/19 財經焦點 蘋概＋MIH雙題材發酵 PCB股齊衝 12:102021/10/19 財經 台積電重返600元大關 台股收復月線失土 10:302021/10/19 財經 《熱門族群》外資看讚升價 載板三雄開趴 11:442021/10/19 財經 中小型A級動能指數成分股 新增聯華等47檔個股 17:502021/10/19 財經 財經熱門新聞 鋼鐵、航運、面板股 業績好為何漲不動？1數字揭內幕 - 財經 富邦金董座驚傳確診？ 富邦金僅回應：依規隔離中 - 財經 才隔1天又出包 國泰世華銀再當機 緊急公告維修 - 財經 英特爾沒戲唱了！蘋果這操作洩未來戰略 台積電成大贏家 - 財經 瘋狂印鈔出大事！華爾街「狼王」看美股驚吐1句狠話 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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