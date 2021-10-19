台灣指數公司公布「台灣指數公司特選台灣上市上櫃FactSet 5G+通訊指數」2021年第2次成分股定期審核結果。成分股納入台達電（2308）及景碩（3189）二檔，另成分股刪除2佳世達（2352）及信邦（3023）二檔。成分股納入和刪除之變動自10月19日盤後生效。