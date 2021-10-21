陳柏惟會被罷免嗎？台灣民意基金會董事長游盈隆今在宅神朱學恒臉書直播節目指出，不論罷免成敗與否，對民進黨影響都有限，因為總統蔡英文在罷免案中僅有口頭宣示，並沒有涉入太多，傷害很有限。至於民進黨政治人物為何搶著對罷免案表態？游盈隆說，罷免看似冷清，但其實是暗潮洶湧的，民進黨檯面上政治人物若不趁機表態，其實是會有後果的。

台灣民意基金會董事長游盈隆、宅神朱學恒。（圖/翻攝自臉書）

朱學恒問游盈隆董事長，民進黨這次為何會這麼照顧一個沒入黨的側翼立委陳柏惟？游盈隆說，他個人認為因素有很多，首先，跟疫情有關係，因為疫情限制了台灣人的政治經濟和社會活動，尤其是5月本土疫情爆發，限制很嚴格，直到9月後疫情比較趨緩，而這段時間台灣幾乎都沒有政治活動，因此，陳柏惟的罷免案提供了一個舞台，大家可以看到上至總統、下至地方議員爭相表態，顯示大家已經悶很久了，趁這個機會曝光表達一下，現在尤其政治人物需要曝光度。

朱學恒續問，民進黨何時變的這麼愛湊熱鬧，為何會搞成這樣？一些網友在綠營民代臉書粉專的留言都是支持罷免，難道民代沒發現這些事嗎？他實在想不通。游盈隆分析認為，會硬挺是有其道理的，罷免看似冷清，但其實是暗潮洶湧的，民進黨檯面上政治人物若不趁機表態，其實是會有後果的。他解釋，陳柏惟所屬台灣基進黨是比民進黨還民進黨的政黨(更台獨)，這在泛綠系統是代表一股最獨的政治力量，雖然很小，但對整個泛綠還是有一點影響力。

游盈隆還說，大家不能小看這場罷免案，影響是很深遠的，目前來看，結果不會差太多，但並非表面上看得這麼冷冷清清，這幾天還會有變。對於陳柏惟若被罷免成功，游盈隆認為，蔡英文主席對罷免案沒有積極地涉入，僅有口頭宣示支持，其實傷不太到她，是有一個緩衝帶的，對民進黨而言，這席立委其實也只是還給國民黨而已，對台灣基進黨而言，某種程度上也是獲利的，因為2022年會有同情票。若讓陳柏惟僥倖低空飛過，罷免失敗，整體政治後座力其實不容小覷，因為首當其衝的，就會是國民黨新任黨主朱立倫，其次是地方選情。