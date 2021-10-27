華府智庫「新美國安全中心」（CNAS）26日發布報告指出，其針對中國大陸入侵東沙島的想定進行兵推，卻發現台美雙方「幾乎找不到可靠的手段」，能在不讓衝突進一步升級下迫使中國大陸撤出該島。

根據CNAS發布的兵推報告《毒蛙戰略》（The Poison Frog Strategy），美國近期專注於加強台灣防禦能力，但類似俄羅斯2014年併吞克里米亞半島的「有限侵略」狀況，也正成為台海危機的可能形態，因此該智庫與台灣、美國及亞太專家合作進行兵推，探討台美在中國大陸出兵佔領東沙島時該如何因應。

令人擔憂的是，CNAS發現台美雙方「幾乎找不到可靠的手段」，因為中國大陸擁有先手及地理位置優勢，而美國只能以冒險又難以維持的方式推進部隊，且台美雙方為避免狀況升級為全面戰爭，不敢採取更激烈的軍事回應；諸如制裁等非軍事手段，又需要很長的時間才能產生效果，不足以在中國大陸造成既成事實前發揮作用。

但該兵推並非一無所獲，最重要的教訓是台美應立即展開合作，針對此類狀況提前協調並制定計畫，建立聯合回應及防禦能力，以免如這次兵推一般手忙腳亂，讓中國大陸有機可乘；CNAS也發現日本的角色至關重要，因為其對北京政府的行動風險評估造成重大影響，且美國支援台灣的軍事行動嚴重依賴日本設施；另外，如「亞洲北約」等常設組織或聯盟目前仍難以成立，但類似美日印澳「四方安全對話」（Quad）的非正式機制，反而更有機會團結該區域的多數國家，建構針對中國大陸的有效嚇阻手段。