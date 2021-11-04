南投縣立體育場是民眾運動、舉辦各種賽事的主要場地，縣長林明溱責成教育處向教育部，爭取前瞻基礎建設經費整修跑道，總經費3200萬元，工程已辦理發包，因12月將舉行全縣運動會及跨年晚會，預計明年初動工，5月中旬完工。

南投縣立體育場的跑道，於2007年整修完成，曾經辦理全國中等學校運動會、全國中等學校田徑錦標賽、全民運動會及全國原住民族運動會，還有每年舉辦的全縣運動會、中小學聯合運動會，以及跨年晚會等，也是縣民平日運動的熱門場地。

由於夏季高熱多雨，且歷經14年的高度使用後，跑道表面彈性逐漸疲乏耗損，影響功能和效益，尤其跑道周邊的地坪更是破損嚴重，容易造成民眾摔倒發生危險，造成運動人士的不便與安全。

縣府於去年提報計畫，向教育部體育署爭取跑道整修經費，體育署今年正式核定補助「南投縣立體育場跑道整修工程」經費2640萬元，縣府自籌560萬元，總計3200萬元，將重新打造適合全家大小、男女老幼、一般民眾，與競技選手運動的標準競技場所。

體育場道整修工程，已於今年10月15日完成工程發包作業，但因縣府將於今年12月4日到7日舉行第69屆全縣運動會，還有12月底的跨年晚會，因此，工程將於2022年1月4日正式開工，工期為120日曆天，針對田徑場跑道整修（含認證）、推擲區整建（弓形區）、跳遠區及周邊地坪等項目進行整修，預計2022年5月中旬完工啟用，提供全新的跑道讓縣民運動健身。