台北市長柯文哲一直以來都相當自豪自己是「還錢市長」，但北市議員游淑慧今在市政質詢時當場打臉柯文哲，她指出，柯市長任內歲入（收入）超收為564億，加碼還本卻僅213億，游表示，柯市長兩任稅收就比郝龍斌增加1233億元，應該說是手頭很寬裕的市長，她形容，「雍正」是郝龍斌省吃儉用，而柯是「乾隆」，口袋飽飽、手頭寬裕。

游淑慧詢問柯文哲，「你知道是歷任市長花最多錢的嗎？」你的還債不是來自收入增加，所以也不要說是「省錢市長」，與郝前市長相比，郝市長兩任8年的歲出為1兆2908億、柯文哲兩任7年歲出就高達1兆3136億，相差229億。此外，107至109年度沒有大型活動，但預算卻仍維持很高的水平，這樣能較「省錢市長嗎？」

游淑慧提到，從柯上任到現在，歲入超收有500多億，包含歲收和中央補助等，你就是「好命仔」，雖然你曾經把歲入超收加碼還本，每年有66億固定債務還本，可是加碼還本也只有213億，那還其他的300多億花到哪裡？柯文哲坦言，「因為支出增加。」游隨即大嘆，「所以你就是花錢市長，怎麼是省錢市長？」

游淑慧點出，你的稅收比郝前市長甚至多出1233億元，根據統計顯示，郝前市長執政8年的自有稅收為5494億元；柯文哲任內自有稅收為6727億，整整多出1233億元，游嘲諷，康熙是馬英九、雍正是郝龍斌，而你就是乾隆。對此，柯不否認僅說，「我們超收很多」。

游淑慧還說，社宅還要花700多億，不是把還的又倒貼？柯文哲說，社宅已經在檢討了，會有自償性，會注意。

游淑慧說，再來看看柯市長會不會賺錢，根據統計，柯市長任內的財產收入，包含BOT績效大減63％、事業盈餘大減21％，大多數的收入竟都還自罰款，你運氣很好歲收增加、補助增加，但你不會賺錢，如果把市府當做一家公司，財產收入只有罰款大幅增加3成，就是太偏向投資方，所有績效都衰退。

此外，游淑慧還說，你每次受訪會稱自己是「還債市長」，強調「不追加預算」都是你說的，但以後不要再講了，你任內已經追加的318億，議會追加還有2400多億。對此，柯回應，「有這麼多嗎？」

游淑慧指出，有一筆社子島徵收，所有追加補償2000多億，只因為你拖了6年，社子島的追加補償，市府財政問題不是單看幾個數據，可能只看到一部分數據說自己很會還債，不是省錢，而是手頭寬裕，要再打別的市長不會省錢；柯文哲僅回應，「好」。