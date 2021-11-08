鉅橡(8074)前3季稅後盈餘為6439萬元，年增33.9%，每股盈餘為0.8元，由於PCB相關供應鏈進入庫存調整階段，鉅橡10月合併營收為9778萬元，月減17.83%，公司審慎看待第4季營運，不過公司多元佈局，美耐板需求穩健，鉅橡表示，全年營運可望優於去年。

雖然電子產業鏈缺工、缺料受不確定因素影響，鉅橡產品多元佈局有成，今年前3季獲利穩健成長，其中第3季合併營收為3.56億元，年增5.4%，稅後盈餘為2236萬元，年減13.03%，單季每股盈餘為0.28元；累計前3季合併營收10.4億元，年增13.9%，儘管PCB耗材毛利率承受原物料價格上漲壓力，然受益產品銷售組合優化，以及第3季匯率持穩，前3季合併毛利率22%，較去年同期增加2百分點，稅後盈餘為6439萬元，年增33.9%，每股盈餘為0.8元。

鉅橡表示，受益5G應用與半導體發展需求商機，上半年因疫情帶動消費性電子，5G手機、平板、NB、PC與穿戴式裝置高階產品出貨攀升，第3季則因消費性電子發表新機，PCB供應鏈的需求成長，帶動墊板與電木板耗材訂單出貨暢旺，加上跨足建材市場，美耐板產品前3季營收已超越去年全年，帶動公司前3季獲利較去年成長。

由於PCB相關供應鏈第4季依庫存週期進入調整階段，鉅橡10月合併營收9778萬元，月減17.83%，年增0.6%，累計前10月合併營收11.4億元，年增率12.6%。

鉅橡表示，今年在5G的推波助瀾下，PCB廠積極投入高階製程，提升整體產業快速升級，隨著更多終端應用的產品發展，且因應5G與電動車市場高度成長的需求，PCB大廠積極擴建HDI產能，推升高階軟板與PCB製程需求，加上產品銷售組合優化下，全年營運可望優於去年；公司將持續優化產能，並視市場需求調整，以提升高階產品稼動率。