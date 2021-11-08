縮時攝影機大廠邑錡（7402）8日公布財報，累計前三季營收3.83億元，年增26.7％，惟獲利卻大躍進，經結算累計前三季稅後淨利為2814萬元、每股稅後盈餘1.16元，分別較去年同期成長67.2％、61.1％。受惠於雙業務動能齊步升溫，帶動前三季獲利已超越2020全年表現EPS 1.05元。

隨著全球疫情趨緩，漸露曙光，邑錡旗下自有品牌Brinno及創新ODM業務也跟著起飛，其中Brinno自有品牌因銷售策略優化奏效，且近期全球基礎建設需求增，今年前三季自有品牌營收較去年同期成長44.9％，營收占比達52.5％，成為今年毛利成長的種子。

不光是自有品牌業績邁大步，創新ODM訂單今年也呈穩定成長，邑錡指出，Vernier智慧教學研究裝置因今年下半年學校已恢復實體上課，帶動需求增加，再者，美國軍工微光影像裝置經過兩年多來的研發努力，也已完成驗證，並於最近少量生產交貨，初估今年前三季創新ODM營收約較去年同期成長11.3％，目前生產訂單已排至2022年底，可望持續穩定挹注營收。

展望未來，邑錡指出，在自有品牌Brinno縮時攝影相機部分，公司將持續加速新一代搭載Brinno自有晶片系列機種之開發計畫，內部目標是在明年第一季全面上架銷售，以帶動另一波換機潮貢獻營收，至於自有品牌OBM新品上市計畫也會持續推動，並伴隨著新品上市持續優化全球銷售布局，以深耕商用縮時攝影領域。

至於創新ODM部分，邑錡指出，雖然短期仍受到料況與中國限電等不利因素影響，但內部已有計畫因應備料與穩定產能，來滿足2022年的大幅成長。