兩岸有可能會發生戰爭嗎？英媒《路透社》5日引述軍事戰略家，針對北京可能採取行動進行的6種想定進行兵推，從封鎖馬祖開始，依序為佔領金門、管轄臺海領空、全面封鎖、無預警空襲，到大舉侵臺為止。對此，前民進黨立委郭正亮直言，對大陸而言，金門、馬祖怎麼會有戰略價值？雖然這是訪問很多軍事專家的統計結果，但他覺得還是很奇怪。

根據《紐約時報》近日報導，美國參謀長聯席會議主席馬克．米利（Mark Milley）將軍，在一場安全論壇上明確表示，他不認為中國在未來1、2年內可能攻打台灣，但他也表示，如有需要，美國絕對有能力保衛台灣。表示，在台灣受到中國攻擊時，美國「絕對」可以做到防衛台灣，前提是，這是一個非常重要的前提——「美國政治領導人決定這樣做。任何一位美國總統做出這樣的決定都將是巨大轉變」，因為美國幾十年來一直奉行「戰略模糊」政策，這使得美國是否會協防台灣的問題懸而未決。週三，米利將軍沒有偏離該政策。

米利將軍還說，他預計中國在未來24個月內不會對台灣採取軍事行動。但當被問及五角大廈是否有能力保衛台灣時，他說「我們絕對有能力在世界各地做各種各樣的事情，如果需要的話，也包括保衛台灣在內」。

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「宅神」朱學恒好奇問郭正亮，西方媒體包括《金融時報》、《華爾街日報》、《紐約時報》、《CNN》為何近期一窩蜂在報導台海局勢？是美國國會、國防部要營造一個趨勢，還是美國軍火商施壓、又或是美國國會參眾議員施壓？

郭正亮表示，美國總統拜登、美國國務卿布林肯、美國國安顧問蘇利文，感覺並不敢把台海的問題說得太白，他有關注到，有美國媒體問及蘇利文「台海若發生戰爭，美國會不會出兵」蘇利文也是引用《台灣關係法》回應。但《台灣關係法》還是自我防衛，跟出兵的意思不同。

至於中國大陸外交部長王毅會見美國國務卿布林肯講的一句話，如果美國執意要這樣做，包括對「一中原則」的破壞，中國大陸不排除會有顛覆性的全面破壞，這在政治上的意思就是不惜斷交、不惜作戰。這就傳遞一個決心。不過，布林肯之後就接受CNN訪問，說沒有新政策。

郭正亮坦言，最近的確有很多媒體，不斷地在提醒和傳達台海即將在幾年內發生戰爭，例如中國大陸會直攻台灣的東沙島或直攻台灣本島，甚至英媒《路透社》還推演出大陸攻台6大推演，如封鎖馬祖、進佔金門、全面入侵等，但郭正亮認為，對大陸而言，金門、馬祖怎麼會有戰略價值？雖然這是訪問很多軍事專家的統計結果，但他覺得還是很奇怪。

不過，郭正亮也說，其實美國企業界還有華爾街和一般民眾，都希望中美經貿能夠緩和，這個趨勢很明顯，包括美國財政部長葉倫（Janet Yellen）都說過，希望大家來談中美關稅的問題，更不用說現任美國貿易代表戴琪和美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）都說希望和美國企業去訪問中國大陸。因為中國有對美增加關稅，即經貿上在退，但這些經貿希望淡化矛盾的訴求，卻反而迎來軍方或軍火商強力反彈，也就是經貿要往前走，被軍方力量拉回來，不惜製造更大的矛盾，且又涉及政治層面。

郭正亮並還提到，若要看美中現在的戰略思維，中國大陸經濟年成長6％，美國可能是3％，2029年或2030年美國的名目GDP會被中國大陸趕上，時間不一定站在美國這一邊。中國大陸在軍事投資也會越來越多，美國鷹派就會有先發制人的想法。

最後，郭正亮也舉例而言，日本在2010年GDP被中國大陸超越，到今年2021將近3倍。回顧過去，日本鷹派可能會認為當時怎會蠢成這樣？但日本已經無計可施，沒有辦法逆轉。中國大陸目前（GDP）是美國的7成左右，而中國大陸是近海防禦，只要顧第一島鏈即可，但美國是全球佈局，距離台灣這麼遠，又因為反恐戰爭浪費20年，海軍除了航母之外，作戰艦嚴重落後。中國最近幾年出現航母、殲16D、轟20、東風導彈系列、無人機等，以前都想像不到，這樣時間耗下去對美國有利嗎？