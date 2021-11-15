橙的(4554)第3季營收1.44億元，年增46.08％，為2017年第1季來最高，營業淨利0.27億元，年增77.36％為單季新高，稅後淨利0.2億元，每股盈餘0.94元；累計前3季營收3.35億元，年增31.93％，營業利益0.42億元，大幅優於去年同期0.03億元，稅後淨利0.29億元，也明顯優於去年同期0.03億元，每股盈餘1.33元。

該公司第3季OEM、AM市場客戶營收比重分別為23.50％、76.50％，整體產能達經濟規模，單季毛利率43.54％、營業利益率18.52％，稅後淨利率14.01％，三率三升，使得第3季獲利遠遠超越上半年總和。

第4季進入冬季雪胎TPMS出貨尾聲，10月營收0.4億元，年成長12.87％；累計前10月營收為3.75億元，年成長29.58％，第4季毛利率估計因季節性因素，依過往經驗，會略低於第3季。

橙的在AM市場，策略上持續深耕輪胎通路，提高品牌知名度，並陸續推出新產品拓展市場。OEM目前宇通跟福田維持穩定，法人預期全年營收及獲利貢獻度優於2020年。