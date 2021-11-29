埔里警分局巡邏車、偵防車老舊，為提升執勤安全，爭取汰舊換新10輛新車，加上埔里鎮寶湖宮天地堂地母廟捐贈1輛警用車，總共11輛新車29日到位，總值近千萬元，數量、金額都創下埔里警分局紀錄。

警用車輛使用頻率高也加速耗損，埔里警分局一批2012至2013年撥補的巡邏車及偵防車，已逾使用7年的汰換標準，平均里程數25萬公里，甚至還有達到31萬公里的車輛，遠超過標準的12萬5000公里，老舊車輛不僅增加維修成本，也影響員警執勤效率與安全。

南投縣政府透過「加速汰換老舊警用車輛」、「中央一般性補助款」經費，統一採購豐田Camry2.0、三菱Outlander2.4等車廠轎車、休旅車款，做為巡邏車及偵防車；地母廟公益捐贈1輛豐田Cross休旅車。

埔里警分局11輛全新警車，其中8輛巡邏車、3輛偵防車，將分配分局、偵查隊及轄內6個派出所使用，提升員警執勤效能與打擊犯罪機動性，保障民眾生命財產安全。