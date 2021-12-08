苗栗縣消防局接獲通報指稱，通霄鎮萬能企業塑膠工廠7日晚上10點半左右發生火災，消防人員趕往現場灌救，火勢迄今已延燒1個多小時，所幸目前未傳出傷亡。

消防局獲報派遣通霄、苑裡及三義消防分隊前往搶救，現場燃燒面積約2000平方公尺，火勢猛烈把整個塑膠廠房吞噬，消防人員仍不停灑水灌救。

消防局指出，廠房內人員在報案前都已逃出，目前沒有人員傷亡，鐵皮廠房因為堆置大量塑膠粒子，所以助長火勢蔓延，現場人員持續救災中。