苗栗塑膠工廠暗夜大火 整個廠房遭吞噬 03:532021/12/08 中時 李京昇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 通霄鎮萬能企業塑膠工廠發生火災，火勢猛烈已經延燒1個多小時。（翻攝照片／李京昇苗栗傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 苗栗縣消防局接獲通報指稱，通霄鎮萬能企業塑膠工廠7日晚上10點半左右發生火災，消防人員趕往現場灌救，火勢迄今已延燒1個多小時，所幸目前未傳出傷亡。 消防局獲報派遣通霄、苑裡及三義消防分隊前往搶救，現場燃燒面積約2000平方公尺，火勢猛烈把整個塑膠廠房吞噬，消防人員仍不停灑水灌救。 消防局指出，廠房內人員在報案前都已逃出，目前沒有人員傷亡，鐵皮廠房因為堆置大量塑膠粒子，所以助長火勢蔓延，現場人員持續救災中。 #灌救 #現場 #火勢 #塑膠工廠 #多小時 也許您會感興趣 其他人正在看 社會熱門新聞 女技師按摩男客腳底 突「一口含入」畫面曝光網驚呆 - 社會 張榮發遺產奪 張國煒判獨繼承140億 大房三子張國政上訴續開庭 - 社會 有3棟房收租還當外送小哥 鄉民酸：有錢就是任性 - 社會 半夜得來速點餐 離開驚覺腿上多了不該出現的東西崩潰 - 社會 運匠車震同業人妻遭抓包 辯「她不知我有胎記」法官打臉：不重要 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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