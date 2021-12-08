美股周二齊揚，帶動亞洲主要股市高走，然港股隨後上下震盪，收盤在接近持平。

周三香港恆生指數收漲13.21點或0.06%，為23996.87點。國企股(H股)跌4.22點或0.05%，為8522.90點。

阿里在昨日大漲12%之後，今日回吐跌4.7%，報120.6港元。

電力股上漲，中國電力漲11.4%，華能國際漲7.8%，華潤電力漲6.1%。

醫藥股上漲，香菸概念股也上漲。

微博跌7.18%，收報253.2港元。微博今日在港股進行美股以外的第二上市，發行價為272.8港元，較招股價上限388港元低了29.7%。根據發行價，希望籌資13.8億港元。然周三開盤即下挫，全日低走，收跌7%。

恆大概念股下跌。恆大汽車跌5.8%，中國恆大跌5.5%，恆大物業跌3.1%。工信部周三公布汽車許可名單，其中並未包括恆大汽車在11月申報的兩款恆馳電動車。