搶先支持ORAN O1網管協議，中磊（5388）網路設備管理解決方案UDM報捷，中磊電子證實其網路設備管理解決方案Unified Device Management（簡稱UDM）已獲歐美、亞洲一線電信客戶採用，再傳捷報。

中磊指出，UDM可透過雲端，同步管理各式室內、室外小型基地台和網路終端設備，並將所有網路設備置於單一管理平台，除提供設備隨插即用（Plug & Play）的安裝便利性之外，還即時監控設備狀態、網路性能等。藉由簡化設備管理、強化異質環境的安全性，提供電信營運商小型基地台和網路終端設備之簡易部署、降低維護成本和提高營運效率之優勢。

為符合ORAN定義的O1網管標準協議，中磊UDM解決方案除遵行TR-069協議外，最近也提供O1（NETCONF/YANG）協議，可管理多家供應商網路設備在ORAN環境下之協作，包括開通、故障修復、組態、性能監控和韌體管理功能等。因應益發多元的頻段選擇及使用案例，虛擬化、網路切片（Network Slicing）的日漸普及無線接入網路（RAN）功能的解構，電信網路營運將進一步運用符合O1標準的網管系統管理基地台和終端設備而不增加管理成本。

藉由開放式架構，UDM可整合一系列第三方服務，以提供更深入之網路及設備信息，並提升網路管理效率。中磊電子技術長林斌表示，中磊致力為下世代網路服務發展創新、高效能解決方案。中磊專屬之UDM解決方案不僅可即時監控行動網路之傳輸品質及設備之運行狀態，更可為ORAN產業提供優化網路管理系統選項，以降低維運及管理成本。