總統蔡英文出席「2021台灣國際智慧能源週開幕典禮」時指出，預估累計到2025年，台灣風電及光電的建設可以創造新台幣1.7兆元投資額、超過兩兆元產值，以及16萬個工作機會，讓台灣成為「亞洲綠能發展中心」，並加速擴大布局綠能產業，讓台灣成為國際綠色供應鏈中，不可或缺的一員。

蔡英文表示，全球產業對綠電的需求會越來越高，台灣也開始實施「用電大戶條款」，將促使用電大戶在5年內，提升使用綠電的比例。接下來，歐盟執行的「碳邊境調整機制」（CBAM)，也會使出口產品的碳足跡受到更嚴格的規範。現在很多國際企業都加入RE100，就是承諾未來要使用100％再生能源，包括台灣的半導體大廠台積電及聯電，也先後加入RE100，以行動實踐綠色能源主張。

近期國際半導體產業協會（SEMI）剛發布最新的統計，台灣半導體製造設備，第3季出貨金額超過73億美元，不僅創下了歷史新高，還成為全球第一大市場；今年，台灣半導體產業產值，也預估將首度突破4兆元。台灣的半導體產業正在蓬勃發展，面對業界對綠電的急迫需求，政府一定要加速擴大布局綠能產業，並且協助台灣產業成為國際綠色供應鏈中，不可或缺的一員。

蔡英文認為，相較於5年前，台灣太陽光電的設置量成長了4.7倍，第二座離岸風電場也已經開始運轉。預估累計到2025年，風電和光電的建設可以創造新台幣1.7兆元的投資額、超過兩兆元的產值，以及16萬個工作機會。

她希望，台灣要進步、要發展，一定要持續推動能源轉型。為了達到淨零排放的長期目標，我們也需要透過燃氣來度過接軌，才能建構更具彈性、更有應變能力的供電體系。因此，興建三接不僅可以減緩中電北送、南電北送的問題，也可以改善中部、南部的空污問題，是台灣能源及淨零轉型的重要關鍵。