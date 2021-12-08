我國推動會展產業再傳捷報，由經濟部國際貿易局主辦的「推動臺灣會展產業發展計畫」(MEET TAIWAN)，今年勇奪國際知名會展專業媒體M&C Asia舉辦Stella Awards之「2021年度亞洲最佳會展局」大獎，臺灣更獲選為「亞洲最佳會議及展覽目的地」殊榮。

這是我國繼2019年榮獲國際會展專業媒體TTG Asia Media「年度最佳會展局」、「史迪威大獎(Stevie Awards)」、2020年M&C Asia「亞洲最佳會議獎旅目的地獎」及「最佳創新目的地行銷特別獎」之後，再度獲得國際獎項肯定。

Stella Awards是由新加坡Northstar Meetings Group旗下會展媒體M&C Asia主辦，針對亞洲各國會展局、會議設施、會展目的地行銷等項目設置獎項，每年由全球讀者及專業人士票選出最傑出之企業或機構，我國能獲此殊榮，充分展現我國推動會展活動優質環境與服務之成效。本年度頒獎典禮於12月8日在新加坡舉行，由駐新加坡代表處經濟組代表我國於現場領獎。

受COVID-19疫情影響，全球會展產業深受衝擊，而臺灣的防疫成效備受國際肯定，也在危機中展現強勁韌性，持續維持會展活動正常運作。經濟部做為會展產業主管機關，透過MEET TAIWAN計畫長期推動會展產業發展，不僅在疫情期間積極開發國際會議案源，成功爭取「2022 亞太腦中風會議」等重要國際會議來臺舉辦，並持續辦理海外推廣活動，邀集業者共同打造「數位臺灣會展形象館」，組團參與線上國際專業展覽，發掘潛力企業會議案源，為後疫情時代積極布局。

此外，MEET TAIWAN運用臺灣豐富的旅遊資源、地方特色與人文風情，吸引全球商務人士來臺參與會展活動，打造獨一無二的「臺灣體驗」，讓臺灣成為全球會展活動的最佳目的地。經濟部所轄會展場館包括臺北世界貿易中心展覽館、台北國際會議中心、臺北南港展覽館1、2館、高雄展覽館，未來大臺南會展中心及桃園會展中心也將陸續落成啟用，將可提升我國會展活動發展能量，吸引更多國際會展活動來臺舉辦。

經濟部將持續協助我國會展產業運用數位科技，以提升國際競爭力。透過數位科技結合實體與線上會展活動，並導入大數據分析與數位行銷技術，提供會展活動服務鏈上所有的夥伴更好的科技體驗及效果，掌握更多商機。