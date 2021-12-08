歐股周三早盤再上攻。隨著投資人權衡現有疫苗效力和Omicron病毒之後，防禦性股票上漲。

在過去兩個交易日連續強勁上漲後，周三泛歐Stoxx 600指數早市再漲0.51點或0.11%，為480.69點。

生產輝瑞(Pfizer)新冠疫苗的德國藥廠BNT下跌6.3%。一項研究顯示，Omicron病毒可以部分地躲過接種兩劑疫苗的保護。

在不確定時期表現得較為穩定的醫療保健股、食品飲料股成為表現最好的板塊。

萊雅(L'Oreal)上漲1.1%。食品巨頭雀巢(Nestle)表示，將出售價值89億歐元(約100億美元)的萊雅股票，對該法國化妝品集團的持股比例降為20%左右。

雀巢股價漲1.6%，接近歷史高位。

旅遊股下跌。在英國上市的德國旅遊營運商途易(TUI)跌5.4%。該公司宣布上一財年虧損約20億歐元(約22.6億美元)。

德國快餐遞送公司Hellofresh跌8.3%。該公司公佈2022年獲利不太樂觀的前景展望，約在5億至5.8億歐元間。

晶片製造商英飛凌跌2.6%，報41.7歐元；意法半導體跌1.3%。摩根士丹利將兩家公司股票下調為中立。