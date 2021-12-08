無畏原物料飆漲、大陸限電、Omicron威脅，三能-KY(6671)11月營收創上市後單月新高，前11月合併營收18.68億元，年成長8.9%，法人預估，2021年營收有機會寫下20億元的新紀錄！

2021年11月營收成長原因，主要有三能集團於電商市場的佈局，於11月電商銷售旺季得到回饋，其中大陸市場的傳統電商最大節日雙11銷售金額持續創下新高，而台灣市場在集團官網架設完竣後，亦於11月舉辦線上廠拍，也創下電商銷售新紀錄！另第四季為餐飲市場之傳統旺季，三能集團在為連鎖餐飲業者量身打造的新品銷售帶動下，使餐飲產品亦達到銷售高點，該月份經銷商銷售也因市場需求維持高峰，故上述因素造成11月份業績創下上市後單月份新高！

展望2022年，三能集團在台灣市場將延續2021年成長的動能，加強電商銷售，並針對大型烘焙客戶、全台最大連鎖超市持續推廣；大陸市場持續推展中式糕點復興文化、一城市一烘焙產品的地方特色文化，針對餐飲市場也持續研發、推廣新品，配合增加文化創意產品。電商銷售持續建置及拓展，也加強產業結盟、整合產業資源，與烘焙產業原料商及設備商共同服務客戶，進行烘焙客戶的整體性服務。