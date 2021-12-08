由於逐漸進入淡季，光學元件廠玉晶光(3406)11月合併營收19.24億元，玉晶光表示，第4季可望創下歷年同期最佳，玉晶光深耕VR/AR產品多年，預估明年開始放量，成為公司成長動能之一，美系外資亦看好玉晶光將受惠元宇宙商機，將目標價調高至600元，帶動玉晶光股價收高。

蘋果新機拉貨高峰已過，玉晶光營收連兩個月下滑，11月合併營收為19.24億元，月減2.1%，年增6.49%，累計前11月合併營收為149.05億元，年增3.29%。

VR/AR需求隨元宇宙商機湧現，目前VR已看到有些需求上來，玉晶光預期，明年會開始放量，成為公司成長動能之一。

美系外資最新報告看好玉晶光在XR(VR、MR、AR)業務將大幅成長，2021年到2023年XR營收年複合成長率將達78%，從2021年的10億元成長到2023年的33億元，重申「加碼」評等，目標價由540元調高至600元，今天外資大買玉晶光1171張，收盤股價強勢收高。