健喬(4114)下午舉行法說會，2021年1月獲得瑞士諾華藥廠授權，引進肺阻塞用藥；6月取得韓國Celltrion製藥授權，引進糖尿病及高血壓藥物與保健食品「鈣思健」；11月取得美國大藥廠Tolmar授權前列腺癌治療用藥，產品更具多元性，將成為營收及獲利的新動能。

健喬11月營收達3億400萬元，月成長8%、年成長17%，前11月營收年成長5.5%，再創歷史新高。2021年前3季合併營收23.2億元，毛利率由36%提升至40%，EPS 0.7元。健喬強調，公司市值由2003年上櫃至2020年，17年間成長14倍，表現穩健及高成長趨勢。

健喬集團為整合國內製藥資源，協同同業共朝國際市場發展及健全國內產業環境等不遺於力，迄今已成功收購3家外資在台子廠、6家國資製藥廠。在國外市場開拓，已累積二十餘年的兩岸三地經營根基，朝國際市場發展，在大陸崑山、越南設有辦事處。在香港、澳門子公司的自營團隊及夥伴，銷售自製或代理經銷的藥品及醫材，再於2021年第三季將子公司據點延伸至新加坡，加速爭取東南亞市場，以成為區域型製藥集團為發展目標。

因應老年化社會發展，健喬11月子公司董事會甫分割的優良生技股份有限公司，就鎖定銀髮族與寵物市場。近期並出售信元廠土地1260坪，預計處分利益達2.6億元。