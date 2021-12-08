證券分析師林鈺凱表示，台股在7日美股四大指數上漲的帶動下，加權指數8日開盤就直接跳空上漲，直上17988.88點，距離歷史高點只差不到50點的距離。

操作方面，投資人可觀察與台股連動性最高的費半指數，早在11月初就刷新歷史新高，不過，台股大盤卻仍未改寫歷史新高，後市可期。此外，費半指數創歷史新高後，接著又持續上揚了逾10％才開始震盪，惟加權指數至今卻連歷史高點18034.19點尚未突破。

因此，投資人不必過度擔憂美股的震盪會衝擊台股，畢竟台股既沒跟上漲幅，又何須跟上震幅，且儘管過去幾周費半指數多空拉鋸、震盪幅度不小，但卻並未因此轉空，故費半指數7日的急拉大漲，投資人完全不須感到意外。

個股方面，本周納入投資組合的建達，元宇宙熱度不減，雖8日尾盤急殺，惟仍看好後續漲勢持續發威。

展望後市，台股目前一路延續至農曆封關前，極有可能是「史上最好賺的封關行情，若能夠把握行情、把握時勢的人才能成為英雄，投資人千萬不可錯過台股近期有望創高的多頭行情。